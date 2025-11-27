Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии Нового года

В преддверии новогодних праздников злоумышленники активизируют схемы обмана, маскируя их под выгодные предложения и срочные уведомления. Об этом «Татар-Информу» рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

По его словам, мошенники часто используют актуальные инфоповоды, чтобы заставить жертву совершить целевые действия. Одним из них становится подготовка к Новому году.

«Мошенники пытаются вывернуть любое малейшее событие таким образом, чтобы это встало им на пользу. Под каким-то предлогом они должны вам позвонить, и предлогом очень часто становится актуальный инфоповод. Элементарно – Новый год», – отметил эксперт.

Типичными примерами таких схем становятся сообщения о «новогодних распродажах» и «ликвидации прошлогодних товаров» с огромными скидками, а также запугивание скорым ростом коммунальных тарифов.

«После Нового года пересмотр коммунальных тарифов, допустим, увеличится на 20-30%. Торопитесь заплатить сейчас. Вот ссылка, по которой вы можете заплатить. Ссылка, естественно, фишинговая», – привел пример специалист.

Эксперт напомнил, что единственная правда в таких сообщениях – это сам факт приближения праздника. Все остальное требует обязательной проверки через официальные источники. Чтобы не стать жертвой, необходимо сохранять критическое мышление и не поддаваться на давление, требующее немедленных действий.