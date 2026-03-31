Россиян предупредили о мошеннических предложениях оформить загранпаспорт за три дня
Россиян предупредили, что мошенники могут предлагать оформление загранпаспорта за три дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
«Как действуют злоумышленники: просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату; обещают оформить паспорт за три дня без очереди, гарантируют получение визы в любую страну», – рассказали в ведомстве.
После этого при помощи документов жертвы регистрируются финансовые аккаунты, через которые проводят незаконно полученные деньги.
В прокуратуре напоминают, что госорганы не запрашивают персональные данные через мессенджеры. При получении подобных сообщений или звонков рекомендуется сообщить об этом в полицию.