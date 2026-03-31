news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 31 марта 2026 19:18

Россиян предупредили о мошеннических предложениях оформить загранпаспорт за три дня

Читайте нас в
Телеграм

Россиян предупредили, что мошенники могут предлагать оформление загранпаспорта за три дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.

«Как действуют злоумышленники: просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату; обещают оформить паспорт за три дня без очереди, гарантируют получение визы в любую страну», – рассказали в ведомстве.

После этого при помощи документов жертвы регистрируются финансовые аккаунты, через которые проводят незаконно полученные деньги.

В прокуратуре напоминают, что госорганы не запрашивают персональные данные через мессенджеры. При получении подобных сообщений или звонков рекомендуется сообщить об этом в полицию.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В КГЭУ презентовали мартовский номер журнала «Казань», посвященный истории энергетики

30 марта 2026
В Татарстане с 1 апреля вводятся сезонные ограничения движения для большегрузов

31 марта 2026
Новости партнеров