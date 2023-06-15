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Россиян предупредили о фишинговых атаках с использованием бота ChatGPT
В России мошенники начали использовать ChatGPT для фишинговых атак. Таким образом они усложнили выявление поддельных писем, сообщает РИА Новости.
Злоумышленники используют бот, чтобы исправить ошибки в текстах и в целом составлять их более грамотно.
«Искусственный интеллект — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT»,— объяснила на полях ПМЭФ-2023 управляющий директор «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова.
Она отметила, что пока чат-бот несовершенен, к тому же использование нейросети обойдется мошенникам достаточно дорого.
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