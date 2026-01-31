Россиян предупредили, что мошенники могут рассылать сообщения о «переплате» за ЖКХ

Мошенники могут рассылать гражданам поддельные уведомления о возврате денег за переплату по коммунальным платежам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Людям приходят смс якобы от управляющих компаний текстом, о возврате денег и просьбой перейти по ссылке для подтверждения данных. Эта ссылка ведет на сайт, созданный для кражи банковских реквизитов или данных от «Госуслуг».

«Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям», – комментируют специалисты.

Специалисты «Мошеловки» настоятельно советуют уточнять все сведения о перерасчетах только через проверенные источники, а при малейших подозрениях стоит позвонить в управляющую компанию по номеру из квитанции или с ее официального сайта.

«Управляющие компании никогда не рассылают смс с ссылками для подтверждения данных и получения возвратов», – особо отметили эксперты.