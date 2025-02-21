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Общество 21 февраля 2025 09:48

Россиян предостерегли от покупки валюты в панике

Паническая покупка валюты обычно приводит к негативным последствиям. Таким мнением с RT поделился частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

Специалист объяснил, что в условиях ажиотажа курсы в обменниках растут, а спред между покупкой и продажей увеличивается. Это делает приобретение валюты крайне невыгодным.

«Такая «лихорадочная» реакция россиян только усугубляет ситуацию: резкий всплеск спроса приводит к временной нехватке наличной валюты, что провоцирует дальнейший рост цен. Банки и обменники, видя высокий спрос, завышают курсы продажи, а спекулянты извлекают выгоду из неопределенности на рынке», — рассказал Сидоров.

Инвестор подчеркнул, что в такие моменты гораздо разумнее сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Валютный рынок подвержен циклическим колебаниям, и после резких скачков обычно происходит коррекция. Те, кто покупает валюту на пике ажиотажа, чаще всего теряют деньги, когда курс стабилизируется.

#валюта
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