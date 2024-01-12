Россиян попросили воздержаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за беспорядков

Посольство России в Папуа — Новой Гвинее настоятельно посоветовало гражданам РФ отказаться от поездок в эту страну после начавшихся там массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Десятого января 2024 года в Независимом Государстве Папуа — Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», — сказано в сообщении.

При этом в дипмиссии заверили, что держат ситуацию под контролем. Обращений за помощью от россиян, проживающих на территории тихоокеанского государства, пока не поступало.

Накануне власти Папуа — Новой Гвинеи после гибели 16 человек в беспорядках, начавшихся после забастовки полицейских, ввели чрезвычайное положение на две недели.