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Россиян попросили воздержаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за беспорядков
Посольство России в Папуа — Новой Гвинее настоятельно посоветовало гражданам РФ отказаться от поездок в эту страну после начавшихся там массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Десятого января 2024 года в Независимом Государстве Папуа — Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», — сказано в сообщении.
При этом в дипмиссии заверили, что держат ситуацию под контролем. Обращений за помощью от россиян, проживающих на территории тихоокеанского государства, пока не поступало.
Накануне власти Папуа — Новой Гвинеи после гибели 16 человек в беспорядках, начавшихся после забастовки полицейских, ввели чрезвычайное положение на две недели.
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