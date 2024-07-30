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Россиян по нацпроекту начнут поощрять за бережное отношение к природе
В национальном проекте «Экологическое благополучие» планируют предусмотреть поощрение для россиян за бережное отношение к окружающей среде. Это в том числе распространится и на бизнес, уточнил Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии.
«Бережное отношение к окружающей среде — это прежде всего забота о людях, которые должны дышать свежим воздухом, пить чистую воду, о здоровье наших детей, о долголетии граждан старшего возраста», — приводит цитату из его речи ТАСС.
Мишустин обратил внимание, что государство должно стимулировать население и бизнес внедрять технологии для достижения экологического благополучия, вносить собственный вклад в защиту окружающей среды. В частности, это может быть энергосбережение, сортировка отходов, волонтерство для защиты редких растений и животных и многие другие инициативы.
«Мы по праву гордимся природными богатствами России, и работа по их сохранению, которую правительство вело в рамках национального проекта „Экология“ в течение последних пяти с лишним лет, очень важна», — подчеркнул Премьер-министр.
Напомним, что национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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