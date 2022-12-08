Россиян обяжут заключать договоры на проверку газового оборудования в домах

В России ужесточатся правила к проверке газового оборудования в жилых домах. Соответствующий законопроект во втором чтении будет рассмотрен Госдумой до конца этого либо в начале следующего, 2023 года.

Как рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, россиян обяжут заключать договоры на проверку газового оборудования. При этом по новой статье, закрепленной в Жилищном кодексе, проверкой квартир в одном доме будет заниматься одна и та же обслуживающая организация. Это позволит бороться с недобросовестными жильцами, из-за халатности которых соседи подвергаются риску несчастных случаев. Так, в настоящее время от 10 до 50% квартир в домах не проверяются годами из-за подобной размытости норм в законодательстве.

Член экспертного совета при комитете ГД по строительству и ЖКХ Илья Осипов добавил, что законопроект находился в зависшем состоянии еще с 2018 года. Тогда споры вызвал пункт о том, что заключать договоры на проверку оборудования станут управляющие компании. Было признано, что это нарушает права собственности граждан. Теперь, после серьезной переработки, документ готов ко второму чтению.

«Следующим шагом должно быть ужесточение наказания для не заключивших договоры собственников», — добавил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.