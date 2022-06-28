Россиян обяжут сортировать мусор – Госдума приняла закон об обращении со вторсырьем

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об обращении со вторичными ресурсами. Он обяжет граждан обеспечивать раздельный сбор вторсырья, а компании – заниматься утилизацией таких ресурсов. Закон опубликован на сайте Думы.

К вторсырью относятся отходы, которые могут быть повторно использованы для производства товаров, получения энергии и прочего, поясняется в документе. Россияне должны будут собирать вторсырье и передавать их в места сбора.

В свою очередь юрлица должны будут передавать вторсырье на переработку специализированным компаниям для утилизации либо утилизировать их самостоятельно. Эти нормы закона вступят в силу не сразу – так, захоронение ресурсов, которые считаются вторсырьем, будет запрещено с 2030 года.

Ранее авторы инициативы отмечали, что нововведение позволит обеспечить стопроцентную сортировку отходов и в два раза снизить объем отходов, направляемых на полигоны.