Россиян обманывают звонками «из вуза» для доступа к «Госуслугам»

Мошенники начали использовать новый способ получения доступа к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». Аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками вузов, и предлагают внести данные об образовании на портал. Для этого они просят назвать код из СМС, поступающий от «Госуслуг», сообщает РИА Новости.

Если человек сообщает этот код, злоумышленники получают полный доступ к его личному кабинету. При этом в самих СМС содержится предупреждение, что подобные просьбы исходят исключительно от мошенников.

С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от телефонных и интернет-аферистов, включающий около 30 мер. Они вводятся постепенно: уже действует запрет на использование мессенджеров для общения сотрудников госорганов, банков и операторов связи с клиентами, с 1 августа граждане получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября – от спам-звонков.