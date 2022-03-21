Россиян не будут наказывать за использование заблокированных в РФ Facebook и Instagram

Если организацию Meta в России признают запрещенной, то пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать из-за попыток обойти блокировку этих соцсетей, заявил представитель Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta», – сказал прокурор.

Он отметил, что техническая возможность пользоваться этими социальными сетями, несмотря на блокировку Роскомнадзора, все еще имеется и «есть много граждан, у которых уже есть аккаунты в этих соцсетях».

Напомним, что на прошлой неделе в связи с ситуацией на Украине холдинговая корпорация Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных на своих платформах Facebook и Instagram, после чего Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.