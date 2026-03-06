news_header_top
Общество 6 марта 2026 10:36

Россиян из ОАЭ продолжают вывозить: еще два рейса в Казань

Сегодня, 6 марта, в международный аэропорт «Казань» прибыли два рейса авиакомпании Flydubai из Дубая. Согласно данным онлайн-табло, посадка самолётов произошла в 9:02 и 9:39 по московскому времени.

Таким образом, за день в столицу Татарстана прилетели уже четыре борта из ОАЭ. Всего с момента приостановки полётов на фоне ближневосточного конфликта авиакомпании Flydubai и Air Arabia выполнили около десяти рейсов в Казань из Дубая и Шарджи.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян отмечал, что подавляющее большинство российских туристов, оказавшихся в Объединённых Арабских Эмиратах, планируют вывезти до 8 марта.

Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

5 марта 2026
«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

5 марта 2026
