Россия ждет решения Австрии о возобновлении регулярного авиасообщения

Российская сторона ожидает решения австрийских авиационных властей по поводу возобновления регулярного авиасообщения между странами с 9 ноября. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский, передает радио Sputnik.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на смену Правительства Австрии, прежние договоренности с Россией остаются в силе и продолжают реализовываться.

«С российской стороны было сделано предложение с 9 ноября снять все имеющиеся преграды для этого, и мы ждем предметной реакции авиационных властей Австрии», — сказал Любинский на заседании Австрийско-российского делового совета.

Посол выразил надежду, что эта мера поможет Москве и Вене вновь взаимодействовать так же, как в допандемийный период.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 9 ноября Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.