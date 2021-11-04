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Спорт
4 ноября 2021  21:23
Cергей Гаврилов

Россия завоевала две медали на чемпионате Европы по плаванию в Казани

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На проходящем в казанском Дворце водных видов спорта чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (25 м) сборная России завоевала сегодня золотую и серебряную медали.

Чемпионкой Европы на дистанции 200 метров баттерфляем стала Светлана Чимрова, опередившая шведку и немку.

Мария Каменева завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом, ее опередила полька, третьей приплыла представительница Швейцарии.

Самой успешной сегодня была команда Нидерландов, в активе которой две золотых, одна бронзовая медали.

#чемпионат европы по плаванию
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