Россия завоевала две медали на чемпионате Европы по плаванию в Казани

На проходящем в казанском Дворце водных видов спорта чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (25 м) сборная России завоевала сегодня золотую и серебряную медали.

Чемпионкой Европы на дистанции 200 метров баттерфляем стала Светлана Чимрова, опередившая шведку и немку.

Мария Каменева завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом, ее опередила полька, третьей приплыла представительница Швейцарии.

Самой успешной сегодня была команда Нидерландов, в активе которой две золотых, одна бронзовая медали.