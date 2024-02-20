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Россия завершила поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африки
Россия завершила поставку пшеницы в шесть беднейших африканских стран. Последнее судно было разгружено в Сомали 17 февраля, заявил на встрече с Президентом Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
По его данным, Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Эритрея получили по 25 тысяч тонн зерна, а Сомали и ЦАР — по 50 тысяч. В общей же сложности им передано 200 тысяч тонн пшеницы.
«Столь масштабная гуманитарная акция нашей страной, на самом деле, осуществлялась впервые. Несколько слов о ней расскажу. Первое судно вышло ещё 7 ноября прошлого года, среднее время в пути каждого судна составило примерно 30–40 дней», — приводит слова министра пресс-служба Кремля.
Таким образом, поручение Президента России было выполнено в полном объеме, подытожил Патрушев.
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