Россия завершила поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африки

Россия завершила поставку пшеницы в шесть беднейших африканских стран. Последнее судно было разгружено в Сомали 17 февраля, заявил на встрече с Президентом Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По его данным, Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Эритрея получили по 25 тысяч тонн зерна, а Сомали и ЦАР — по 50 тысяч. В общей же сложности им передано 200 тысяч тонн пшеницы.

«Столь масштабная гуманитарная акция нашей страной, на самом деле, осуществлялась впервые. Несколько слов о ней расскажу. Первое судно вышло ещё 7 ноября прошлого года, среднее время в пути каждого судна составило примерно 30–40 дней», — приводит слова министра пресс-служба Кремля.

Таким образом, поручение Президента России было выполнено в полном объеме, подытожил Патрушев.