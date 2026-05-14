Россия запускает стандарты исламских финансов – власти рассчитывают на миллиарды долларов инвестиций

В России разработали первые стандарты исламских финансов, которые хотят внедрить в течение года. Аксаков уверен, что это поможет привлечь в Россию миллиарды долларов инвестиций из исламских стран. О чем еще говорили на Российском исламском экономическом форуме – в репортаже «Татар-информа».





Первым стандартизируют сукук, дальше еще три исламских продукта

Российский исламский экономический форум (РИЭФ) переехал из Москвы в Казань и органично вписался в повестку «КазаньФорума». На открытии обсуждали, как развивать в России партнерское финансирование и сделать рынок понятным для международных инвесторов.

Свое видение ситуации лично представил один из самых влиятельных представителей отрасли – председатель AAOIFI (Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) Шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа. Именно на стандарты этой организации ориентируются исламские банки и инвесторы по всему миру.

На форуме озвучили новость, которую рынок ждал несколько лет, – в России разработали первые стандарты исламских финансов. Представители отрасли давно настаивали на этом: без адаптации шариатских стандартов AAOIFI к российскому законодательству привлекать инвестиции из исламских стран было крайне сложно.

Шаг в этом направлении уже сделан, сообщил на открытии РИЭФ председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Первый стандарт внедрят в течение месяца, еще несколько – в течение года.

Аксаков рассказал «Татар-информу» в кулуарах форума, что первым в России внедрят стандарт по исламским облигациям сукук. Следом планируется принять стандарты, регулирующие аренду, лизинг и рассрочку платежа.

Разработкой стандартов занималась Ассоциация банков России. Центробанк РФ проверяет, насколько они соответствуют российскому законодательству, и параллельно документы согласовывают с AAOIFI, чтобы будущие исламские финансовые продукты отвечали и международным стандартам.

«Мы надеемся, что это даст сигнал инвесторам, что можно работать по этим стандартам и что можно в этих продуктах участвовать. Мы рассчитываем в том числе, что международные инвесторы из исламских стран будут использовать этот инструмент, чтобы работать на российском рынке. Думаю, что это хороший сигнал, который позволит привлечь миллиарды долларов в российскую экономику», – сказал Аксаков «Татар-информу».

Что даст России принятие стандартов по партнерскому финансированию

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Тимур Нагуманов считает, что принятые стандарты станут громким сигналом для рынка, в том числе для международных инвесторов.

«Сегодня мы все очень ждем этих стандартов, ведется активная работа. Впереди принятие всех четырех стандартов, пока не принят ни один. Конечно, это будет одним из основных и важных моментов, чтобы система начала работать более активно», – заявил сенатор.

После внедрения стандартов Россия станет привлекательнее для инвесторов, уверен министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

«Одна из главных целей – создание инфраструктуры для привлечения инвестиций исламской финансовой индустрии. Как господин шейх неоднократно нам говорил, важно наличие международных стандартов. Когда рядом с нами такая уважаемая организация [AAOIFI], конечно, это даст импульс и нашим потенциальным инвесторам, которые, мы уверены, обязательно придут к нам, в нашу страну», – сказал министр.

Формулировка «эксперимент» трактуется по-разному и отпугивает инвесторов

Нагуманов напомнил, что на прошлогоднем «КазаньФоруме» участники рынка активно выступали за продление эксперимента по партнерскому финансированию в России. Так и случилось – теперь он действует до сентября 2028 года. Однако, по мнению сенатора, в дальнейшем от самого статуса «эксперимента» стоит отказаться, поскольку такая формулировка нередко воспринимается рынком неоднозначно.

«В будущем наиболее важный сигнал, который предстоит дать государству, – это то, что снят статус «эксперимента». Эксперимент иногда воспринимается как что-то временное, получится – не получится. Мы как активные участники понимаем, что это не так. Эксперимент – это скорее про то, чтобы обкатать все параметры, чтобы в дальнейшем более активно это все использовать. Но снятие статуса эксперимента и полная интеграция в нормативно-правовую базу всей страны – это ключевые сигналы, которые государство должно сделать, чтобы дать сигнал рынку, особенно международному», – полагает сенатор.

Об этом же сказал директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

«Многие вообще не понимают, что такое эксперимент. Это на сегодня-завтра либо же на долгий срок. Можно ли планировать и вступать среднесрочные и долгосрочные отношения? Нам самим хочется побыстрее ответить на этот вопрос. По большому счету, наша ключевая задача – это подойти к сроку окончания эксперимента с финальным решением. Регулирование должно быть постоянным, но для этого нужно снять ряд вопросов», – заявил представитель федерального Минфина.

Глава AAOIFI призвал развивать партнерские финансы ради будущих поколений

Ибрагим бин Халифа аль-Халифа призвал и дальше продвигать тему партнерского финансирования в России.

«Вы непрерывно развиваетесь во имя людей, ради роста, ради будущих поколений, наших детей. И, конечно же, в цифрах ваш прогресс тоже выражается. Давайте будем и в дальнейшем расти и развиваться. Наши будущие поколения должны жить как минимум не хуже нас, а то и намного лучше. Важно, чтобы они обладали этими ресурсами, грамотно их распределяли и пользовались ими. Именно для этого внедряются масштабные инфраструктурные проекты», – сказал председатель международной организации.

Он напомнил, что инструментами партнерского финансирования могут пользоваться люди любого вероисповедания, а не только мусульмане.

«Мы открыты для всех, мы представляем альтернативу ведения бизнеса и совершения сделок. Могу сказать, что нами движет одна причина, по которой мы это делаем, – это наши справедливые финансы», – добавил Шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа.