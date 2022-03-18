Россия запросит экстренное заседание Совбеза ООН по биолабораториям США на Украине
Сегодня Россия запросит провести экстренное совещание Совета безопасности ООН, на котором будет поднята тема биолабораторий США на Украине. Его необходимо созвать из-за обнаружения новых деталей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на постпреда России при организации Василия Небензю.
«Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству», — отметил он в ходе заседания СБ.
В своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что мероприятие может состояться в 17.00.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Во время операции Минобороны РФ заявило, что американские власти вложили более 200 миллионов долларов в украинские лаборатории, где велась работа над военно-биологическими проектами.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине расположены американские биологические лаборатории и Соединенные Штаты стараются не допустить попадания в Россию материалов, которые накопились на объектах биологических исследований.