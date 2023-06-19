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Россия запросила заседание Совбеза ООН на тему поставок оружия Украине
На 29 июня Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву и последствий этого для урегулирования конфликта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет», – пообещал политик.
В то же время Совбез ООН назначил заседание по Украине на 23 июня. По данным РИА Новости, с докладом планирует выступить замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
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