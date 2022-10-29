Россия запросила заседание СБ ООН после атаки на Черноморский флот

Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой со стороны Украины на корабли Черноморского флота (ЧФ), сообщил в субботу первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Атакованные суда использовались для обеспечения безопасности зернового коридора, напомнил он.

Постпредство уже уведомило генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Россия приостанавливает свое участие в «зерновой сделке», сообщил Полянский в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в ООН назвали соглашение по зерну «важнейшей инициативой» и призвали воздержаться от любых действий, которые могли бы поставить еепод угрозу.

Сегодня вечером Минобороны РФ заявило о выходе России из сделки по организации «зернового коридора» для вывоза зерна из украинских портов. Это ведомство объяснило совершенной сегодня атакой на корабли Черноморского флота.