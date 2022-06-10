Россия запретит Японии вылавливать рыбу у Курил из-за отказа оплачивать квоты

Россия запретит Японии вылавливать рыбу у Курил из-за отказа платить за квоты, заявил вице-премьер – полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято, – сказал вице-премьер. – Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо».

Он подчеркнул, что Правительство РФ не видит смысла ограничивать экспорт российской рыбы в Японию.

Ранее Россия приостановила действие межправительственного соглашения 1998 года по сотрудничеству с Японией в области промысла морских живых ресурсов до «исполнения японской стороной всех финансовых обязательств». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио затягивает с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области и «взял курс на заморозку» полагающихся российской стороне выплат.