news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
12 ноября 2022  13:39

Россия запретила загруженным за пределами страны судам проход в Азовское море

news_top_970_100

Загруженным за пределами страны судам Россия запретила проход через Керченский пролив в Азовское море, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», – говорится в сообщении ведомства.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100