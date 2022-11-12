Россия запретила загруженным за пределами страны судам проход в Азовское море

Загруженным за пределами страны судам Россия запретила проход через Керченский пролив в Азовское море, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», – говорится в сообщении ведомства.