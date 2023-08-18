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Россия запретила въезд в страну официальным лицам Молдовы
Москва закрывает въезд в страну ряду официальных лиц Молдовы, заявил МИД РФ. Это решение в дипведомстве назвали ответным шагом на решение Кишенева радикально сократить количество сотрудников российских загранучреждений.
В МИД РФ сегодня вызвали чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в РФ Лилиана Дария. Ему выразили протест по поводу ничем необоснованного сокращения численности российских работников. В дипведомстве подчеркнули, что этот шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений.
«Л.Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», – говорится в заявлении МИДа.
В начале недели 45 сотрудников посольства России вместе со своими семьями вынуждены были покинуть Молдову.
Напомним, в апреле «Татар-информ» сообщал, что Раиса Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову как «нежелательное лицо», из-за чего он не смог принять участие в I Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов-2023» в Комрате.
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