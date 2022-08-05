Россия запретила въезд в страну 62 канадцам в ответ на «штампуемые» санкции

Еще 62 гражданам Канады запрещен въезд в страну. Эта мера вводится в качестве ответной реакции на расширение Оттавой антироссийских санкций, которые затронули официальных лиц, журналистов и экспертов, также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил МИД РФ.

При составлении списка «закрытников» учитывалась их «злонамеренная активность в борьбе с «Русским миром» и (..) традиционными ценностями», подчеркнули в дипведомстве. Среди канадцев, попавших в стоп-лист на бессрочной основе священнослужители, журналисты и пресс-секретари официальных ведомств, представители власти, оборонной сферы, политологи, а также один деятель культуры – певица Шанталь Кревязук.

«С учетом постоянно "штампуемых" Канадой все новых русофобских санкций в ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах российской стороны», – говорится в заявлении российского МИДа.