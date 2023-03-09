Россия запретила въезд 144 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии

Россия запретила въезд 144 гражданам Литвы, Латвии и Эстонии, в том числе министрам, депутатам и общественным деятелям. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — отмечается в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что запрет стал ответной мерой на «активное лоббирование» санкций и ограничений против РФ со стороны прибалтийских государств, разжигание русофобии и попытки вмешаться во внутригосударственные дела РФ.