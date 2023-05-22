Россия заняла второе место в Европе по доступности газа для населения

Россия заняла второе место по доступности газа для населения среди стран Европы. Выше нее оказался лишь Казахстан, следует из рейтинга, составленного РИА Новости.

В инфографике отмечается, что на среднюю зарплату россиянина доступно 7642,6 кубометра газа при стоимости 7,4 рубля за 1 куб.м. За год цена топлива в национальной валюте здесь изменилось на 10,9%.

В Казахстане же на среднюю зарплату можно приобрести 9899,6 куб. м газа за 4,8 рубля/кубометр. Динамика цен за год в нацвалюте составляет 7,3%. Третье место рейтинга осталось за Белоруссией, где на среднюю зарплату доступно 4967,5 куб. м топлива за 8,6 рубля/кубометр.

Далее расположились Люксембург, Великобритания, ФРГ, Франция, Венгрия, Австрия. Десятку замыкает Ирландия.

На нижних строчках же оказались Чехия, Румыния и Молдавия, где величина средней зарплаты равняется 656,8 куб. м, 570,5 куб. м и 421 куб. м газа соответственно. За год топливо здесь подорожало на 230,6%, 165,2% и 119,4% соответственно.

К тому же Чехия стала страной, в которой цены на природный газ изменились сильнее всего.

Аналитики указывают, что столь резкие скачки цен на природный газ в Европе связаны с общемировым ростом инфляции и энергетическим кризисом, который возник из-за введения санкций и отказа от российского газа в связи с проведением специальной военной операции, объявленной Президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года.