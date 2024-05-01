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Россия заняла третье место по числу туристов, летавших в Турцию в начале 2024-го
За январь-март 2024 года в Турцию прибыло 682 тыс. россиян или 9,6% от общего числа туристов. По количеству прибывших в эту страну отдыхающих РФ заняла третье место, пишет ТАСС.
Первое место в этом туристическом топе занял Иран. За тот же период текущего года в Турцию прибыло 737,5 тыс. иранцев (10,6% от общего числа). Второе место заняла Германия. Немцев, слетавших в ту страну за первые три месяца 2024-го, было 688 тыс. (9,7% от общего турпотока).
Отмечается, что в этом году доля иранских туристов выросла в первом квартале года на 4%, а российских снизилась примерно на 3%.
В топ-5 стран по числу туристов, прибывающих в Турцию, также попали Болгария (575 тыс.) и Грузия (329 тыс.).
В общей же сложности за первый квартал 2024 года Турцию посетило 7 млн иностранцев (+13,37%). Чаще всего они отдыхали в Стамбуле (3,76 млн.) и Анталье (857 тыс.).
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