Россия заняла 45-е место в мире по уровню инфляции в октябре с показателем 6,7%. Лидерами антирейтинга стали Венесуэла с инфляцией в 317%, Ливан — 215% и Аргентина — 143%. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Помимо указанных стран, в сводной пятерке по росту цен оказались Турция — 61,4% и Сьерра-Леоне — 54,6%.

По Европе самые большие значения оказались в Венгрии — 9,9%, Сербии — 8,5% и Румынии — 8,1%. И напротив, минимальной в октябре инфляция оказалась в Бельгии — 0,4% и Дании — 0,1%.

На Ближнем Востоке первые строки антирейтинга остались за Ливаном, Турцией и Ираном с показателем 39,2%, а наименьший уровень отмечен в Ливии — 0,1%.

По Азии за октябрь самые большие изменения произошли в Пакистане — 26,9%, Лаосе — 25,8% и Казахстане — 10,8%. Наименьшие — в Брунее — порядка 0,1%

В издании отметили, что практически в 50% стран мира уровень инфляции в октябре составил более 4,8%. Тем не менее 97 государствам удалось добиться снижения показателя. Так, например, в сравнении с сентябрем уровень инфляции на Гаити снизился на 9%.

В исследовании анализировались показатели 193 стран мира — членов ООН.