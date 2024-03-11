Россия заняла 3 место по объему экспорта вооружения

РФ попала на третье место по объему экспорта вооружения. И это при том, что объем поставок из России в 2019–2023 годы снизился на 53% в сравнении с 2014–2018 годами. В общей сложности на Российскую Федерацию приходится 11% от мирового рынка, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Причем Россия попала на третье место впервые. Среди самых крупных экспортеров она уступила место Франции, которая теперь оказалась на втором месте, и Америке, занявшей первое место. Для сравнения: на Францию приходится 11% мирового рынка, а на США - 42%.

В топ-10 также вошли КНР (5,8% мирового рынка), Германия (5,6%), Италия (4,3%), Великобритания (3,7%), Испания (2,7%), Израиль (2,4%) и Южная Корея (2%).

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России в предыдущие годы критиковали методику подсчета SIPRI. Глава ведомства Дмитрий Шугаев в ноябре заверял, что Россию невозможно выкинуть с международного рынка вооружений.

«Сегодня промышленность работает достаточно эффективно. Нам есть что предложить», — подчеркивал он. По словам Президента Владимира Путина, в 2023 году Россия продала вооружения за рубеж «на миллиарды долларов»: «Мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование».