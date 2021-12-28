Россия занимает пятое место в мире по выпуску и экспорту вакцин от Covid-19

Россия занимает пятое место в мире по объему выпуска и экспорта вакцин от Covid-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ВТО.

Отмечается, что доля РФ на мировом рынке составляет менее 3%. В этом году было поставлено на внешний и внутренний рынки около 233 млн доз препаратов (2,3%), включая 93,4 млн доз на экспорт (2,6% мирового экспорта).

Благодаря поставкам внутри страны в объеме 140 млн доз были привиты полным курсом более 70 млн россиян.

Мировыми лидерами по производству вакцин от Covid-19 являются Китай (45% рынка), Евросоюз (22,4%), Индия (15,6%). Россия по объему экспорта обгоняет Индию, но уступает Соединенным Штатам и Южной Корее.