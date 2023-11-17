Россия закрывает свои визовые центры во Франции

С 24 ноября в ряде городов Франции закроются российские визовые центры. Об этом сообщает МИД РФ со ссылкой на российское посольство в стране.

Так, прекратят работу центры в Париже, Страсбурге, Марселе и Ницце. С этого дня обращения и вопросы, касающиеся оформления виз, будут рассматриваться в консульском отделе Посольства РФ во Франции, Генконсульстве РФ в Страсбурге, Марселе и Канцелярии РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Прием посетителей в посольстве будет осуществляться строго по записи в системе электронной очереди, добавили в ведомстве.