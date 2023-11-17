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Политика 17 ноября 2023 15:06

Россия закрывает свои визовые центры во Франции

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С 24 ноября в ряде городов Франции закроются российские визовые центры. Об этом сообщает МИД РФ со ссылкой на российское посольство в стране.

Так, прекратят работу центры в Париже, Страсбурге, Марселе и Ницце. С этого дня обращения и вопросы, касающиеся оформления виз, будут рассматриваться в консульском отделе Посольства РФ во Франции, Генконсульстве РФ в Страсбурге, Марселе и Канцелярии РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Прием посетителей в посольстве будет осуществляться строго по записи в системе электронной очереди, добавили в ведомстве.

#мид рф #Франция #виза
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