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Россия закрывает свои визовые центры во Франции
С 24 ноября в ряде городов Франции закроются российские визовые центры. Об этом сообщает МИД РФ со ссылкой на российское посольство в стране.
Так, прекратят работу центры в Париже, Страсбурге, Марселе и Ницце. С этого дня обращения и вопросы, касающиеся оформления виз, будут рассматриваться в консульском отделе Посольства РФ во Франции, Генконсульстве РФ в Страсбурге, Марселе и Канцелярии РФ в Вильфранш-сюр-Мер.
Прием посетителей в посольстве будет осуществляться строго по записи в системе электронной очереди, добавили в ведомстве.
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