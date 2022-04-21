Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии и высылает их сотрудников

Россия закрывает ряд консульских учреждений Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Их сотрудники должны покинуть страну, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов <...> объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, Генерального консульства Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове, Генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении МИД.

Руководители и консульские сотрудники эстонской и латвийской миссий также объявлены персонами нон грата.

Ранее в Москве объявили, что 18 сотрудников представительства Европейского Союза должны в ближайшее время покинуть Россию, о чем сообщал «Татар-информ».