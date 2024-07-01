Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады

Россия приняла решение закрыть въезд для 99 граждан Канады, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Отмечается, что в «стоп-лист» включены те, кто вовлечен в разработку и выполнение мер в рамках русофобского курса канадских властей. В то же время, подчеркнуто в сообщении, Россия «традиционно по-доброму относится к народу Канады» — ограничения никак не связаны с обычными гражданами этой страны.

«Именно поэтому в ответ на „ковровые“ рестрикции, под которые Оттава — даже с перебором по сравнению с американским „старшим братом“ — регулярно подводит не только российских руководителей, ученых, выдающихся артистов и спортсменов, но и рядовых граждан, в наш „стоп-лист“ выверенно включены деятели, разжигающие вражду и посильно помогающие преступному режиму Зеленского», — указано в тексте.

Так, в российский «стоп-лист» попали чиновники различного уровня, представители организаций военно-промышленного комплекса, СМИ, которые поддерживают курс официальной Оттавы и обеспечивают ему «пропагандистское прикрытие». В числе прочих, въезд в Россию запрещен 15 сенаторам и мэру Торонто.