Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россия заблокировала программу работы Совбеза ООН от США из-за пункта по Украине
Россия заблокировала проект программы работы Совета безопасности ООН. Разработкой документа занимались США, сообщил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, несогласие Москвы вызвал отказ Вашингтона исключить из повестки заседание по Украине.
Полянский напомнил, что ранее в подобной ситуации уже оказывалась Великобритания. Тем не менее этот пример не повлиял на решение Штатов.
«Сложно сказать, что тут сказалось больше — американское упрямство или англосаксонская солидарность, — цитирует заместителя постоянного представителя России ТАСС. — Но результат тот же. Мы были предсказуемы и транспарентны в отношении нашей позиции с самого начала».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»