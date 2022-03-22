Россия за сутки вывела более 19 тыс. человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР

Россия без участия украинских властей эвакуировала свыше 19 тыс. жителей страны, а также ДНР и ЛНР из опасных районов. Об этом со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева сообщает РИА Новости.

По его данным, среди вывезенных из опасных мест 3448 детей. В общей сложности за время спецоперации ВС РФ удалось вывести свыше 366 тыс. человек, в том числе более 77 тыс. детей.

Кроме того, границу России за день пересекли 2895 личных автомобилей, а за весь период — 43 287.

«На всех пунктах пропуска содержится необходимое количество комфортабельных автобусов, оборудованы места для временного размещения беженцев, их отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов», — отметил Мизинцев.

В заключение он подчеркнул, что каждый прибывший в Россию получает медицинскую и психологическую помощь в индивидуальном порядке.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Выступая перед гражданами РФ, Президент Владимир Путин объяснил, что главная цель спецоперации — защитить мирное население, на протяжении нескольких лет страдающее от геноцида со стороны киевского режима.