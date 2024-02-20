Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россия за 300 с лишним млрд рублей выкупила 165 самолетов у иностранных лизингодателей
Авиакомпании РФ в 2023 году выкупили у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов. На эти цели потратили 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, пишет РБК.
Те самолеты, что выкупили, составляют примерно 40% от импортного парка, который принадлежал западным лизингодателям и остался в России, вопреки санкциям. К слову, это около 400 судов.
Выкупить самолеты нужно было, чтобы снять иностранную регистрацию с самолетов, а их владельцы не смогли впоследствии препятствовать эксплуатации воздушных судов на зарубежных маршрутах. Теперь право собственности – у госстраховой компании НСК.
По данным издания, «Аэрофлот» решил вопрос по 93 самолетам, S7 Airlines выкупила 45 самолетов одним траншем, а «Уральские авиалинии» – 19. У «Авроры» – восемь воздушных судов в собственности. При этом выкупались судна также на деньги из чистой прибыли авиакомпаний.
Уточняется, что выкупленное количество самолетов поможет обеспечить удовлетворение спроса на международные перевозки, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»