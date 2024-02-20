Россия за 300 с лишним млрд рублей выкупила 165 самолетов у иностранных лизингодателей

Авиакомпании РФ в 2023 году выкупили у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов. На эти цели потратили 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, пишет РБК.

Те самолеты, что выкупили, составляют примерно 40% от импортного парка, который принадлежал западным лизингодателям и остался в России, вопреки санкциям. К слову, это около 400 судов.

Выкупить самолеты нужно было, чтобы снять иностранную регистрацию с самолетов, а их владельцы не смогли впоследствии препятствовать эксплуатации воздушных судов на зарубежных маршрутах. Теперь право собственности – у госстраховой компании НСК.

По данным издания, «Аэрофлот» решил вопрос по 93 самолетам, S7 Airlines выкупила 45 самолетов одним траншем, а «Уральские авиалинии» – 19. У «Авроры» – восемь воздушных судов в собственности. При этом выкупались судна также на деньги из чистой прибыли авиакомпаний.

Уточняется, что выкупленное количество самолетов поможет обеспечить удовлетворение спроса на международные перевозки, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.