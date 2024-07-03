Россия высылает сотрудника посольства Румынии

Россия объявила персоной нон грата одного из сотрудников румынского посольства. Мера принята в качестве ответа на высылку одного из российских дипломатов, объяснили в МИД РФ.

Нота была вручена послу Румынии в Москве Кристиану Истрате.

О высылке представителя дипломатической миссии России стало известно 24 мая. Решение было принято якобы из-за действий, противоречащих «положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях». Однако в посольстве опровергли все обвинения в адрес своего сотрудника и отметили, что неоправданные меры румынских властей нацелены на ухудшение отношений между странами.