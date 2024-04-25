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Россия высылает двух латвийских дипломатов
В ответ на действия латвийский властей, который решили объявить двух российских дипломатов persona non grata, Москва высылает двух дипломатических сотрудников посольства Латвии. Об этом говорится на сайте МИД РФ.
Сегодня в здание на Смоленской площади была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка, которой выразили решительный протест в связи с действиями Риги.
«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», – сказано в заявлении российского МИД.
Отмечается, что в случае, если Рига продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москва неминуемо предпримет другие болезненные для латвийской стороны шаги.
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