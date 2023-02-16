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Россия высылает четырех австрийских дипломатов
Четыре дипломата Австрии покинут Россию до 23 февраля. О высылке сообщает Министерство иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что мера принимается в ответ на «недружественный и ничем не обоснованный шаг» Вены, которая объявила четырех сотрудников российской дипмиссии в Австрии персонами нон грата.
«Внимание посла также обращено на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Эта ситуация также не останется без последствий», — говорится в сообщении.
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