Россия высылает четырех австрийских дипломатов

Четыре дипломата Австрии покинут Россию до 23 февраля. О высылке сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что мера принимается в ответ на «недружественный и ничем не обоснованный шаг» Вены, которая объявила четырех сотрудников российской дипмиссии в Австрии персонами нон грата.

«Внимание посла также обращено на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Эта ситуация также не останется без последствий», — говорится в сообщении.