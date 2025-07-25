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Политика 25 июля 2025 07:00

Россия выступит на сессии Генассамблеи ООН в сентябре на уровне министра

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Россия примет участие в общеполитических дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут с 23 по 29 сентября. Согласно предварительному списку выступающих, делегация страны будет представлена на уровне министра, об этом сообщает ТАСС.

В рамках дебатов планируются выступления 188 делегаций, при этом около 150 стран направят на сессию глав государств и правительств. Российское выступление на трибуне ООН предварительно назначено на 27 сентября.

В последние годы делегацию России на дебатах традиционно возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Состав делегации ежегодно утверждается президентом Российской Федерации.

#Россия #дебаты #политика
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