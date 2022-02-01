Россия вышла в полуфинал чемпионата Европы мини-футболу, где сыграет против Украины

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал Чемпионата Европы, где встретится против сборной команды Украины.

На стадии 1/4 финала россияне одолели Грузию со счетом 3:1. Голами в составе нашей национальной команды отметились Артем Ниязов и Иван Чишкала, оформивший дубль.

В полуфинале 4 февраля сборная России сыграет против Украины, которая в четвертьфинале со счетом 5:3 обыграла Казахстан. В другой полуфинальной паре встретятся действующий обладатель трофея Португалия, а также победитель встречи Испания – Словакия.

В трех из четырех последних розыгрышей россияне доходили до финального матча, однако, уступали в каждом из них.