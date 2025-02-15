Россия вышла на третье место в мире по росту производства автомобилей

По итогам 2024 года Россия заняла третье место в мире по абсолютному приросту выпуска легковых автомобилей. Страна уступила только Китаю и Индии, своим партнерам по БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Лидером по росту четвертый год подряд стала КНР, увеличив производство на 1,4 миллиона автомобилей. Индия заняла второе место с приростом в 216 тысяч машин. В обеих странах зафиксированы многолетние максимумы производства: 27,5 миллиона в Китае и 5 миллионов в Индии.

Россия показала прирост в 213 тысяч автомобилей, увеличив общий объем производства до 756 тысяч.

Рост выпуска легковых автомобилей в 2024 году зафиксирован менее чем в половине стран, предоставляющих соответствующие данные. Среди крупных производителей, кроме лидеров, рост показали Бразилия (на 75 тысяч), Чехия (на 46 тысяч) и Германия (на 28 тысяч).

Наиболее заметное снижение производства зафиксировано в Индонезии (в 1,5 раза). В число «антилидеров» также вошли Япония (снижение на 377 тысяч) и США (снижение на 206 тысяч). В Иране производство упало до минимальных с 2015 года значений – сократилось на 305 тысяч легковых авто.