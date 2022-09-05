Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил

Россия расторгла договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет о соглашениях 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. Право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.

В ближайшее время МИД РФ должен уведомить яонские власти о принятом решении.

Мирный договор Москва и Токио подписали после Второй мировой войны. Олин из спорных вопросов – принадлежность четырех островов Курильской гряды. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР, и сегодня они принадлежат России. В апреле Япония впервые за много лет вновь официально назвала российские южные Курилы «незаконно оккупированными северными территориями».