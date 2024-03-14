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Россия выкупила предприятия Челябинского электрометаллургического комбината
РФ, а именно Федеральное агентство по управлению госимуществом, купила 100% уставного капитала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК). Отметим, что данное предприятие – это крупнейший производитель ферросплавов. Уставный капитал Челябинского комбината составляет 11,9 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-совладельцам промышленной группы Челябинского комбината Юрию Антипову и Людмиле Антиповой, а также к компании «Эталон» (через эту фирму граждане владели активами группы). Иск касался передачи в России акций Челябинского комбината, Серовского завода ферросплавов и Кузнецких ферросплавов. Ранее же хотели, чтобы Челябинский комбинат перешел в частную собственность.
Причем Серовский завод ферросплавов и Кузнецкие ферросплавы тоже подали заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Документы будут готовы 15 марта.
Отметим, что группа ЧЭМК владеет ферросплавными заводами в Челябинске, Серове и Новокузнецке, ООО «Катав-Ивановский литейный завод» (предприятие делает машины и оборудование для металлургии), ООО «Метагломерат» (добывает железную руду).
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