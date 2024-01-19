Россия выделит средства на поиск имущества СССР и Российской империи за рубежом

Россия направит средства на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи. Соответствующее распоряжение подписал Президент РФ Владимир Путин.

Субсидию будет получать Предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами Президента. Средства пойдут на покрытие затрат по «поиску недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащему оформлению прав <...> и юридической защите этого имущества».

В 2015 году на Управление делами Президента РФ и Министерство иностранных дел была возложена обязанность организовывать поиск, оформление и защиту российской заграничной недвижимости. Целевые субсидии могли получать организации, подведомственные управлению.

Однако с 2021 года поиск такого имущества перестал быть основанием для выделения средств. Нынешний распоряжение возвращает механизм субсидирования и назначает конкретное предприятие, ответственное за поиск недвижимости.

В соответствии с другим распоряжением главы государства Предприятие по управлению собственностью за рубежом определено получателем субсидии на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации недвижимости за рубежом.