Россия выделила Афганистану 500 бюджетных мест для обучения в вузах в следующем году

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Россия выделяет афганцам 500 бюджетных мест в вузах на 2023/2024 учебный год, включая программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Об этом сообщает Министерство высшего образования Афганистана.

«Совет татар Афганистана будет делать всё, чтобы представители молодежи афганских татар получили как можно больше мест в выделенной квоте. Очень рассчитываем, что часть выделяемых для афганцев бюджетных мест будет направлена в вузы Татарстана. Наши школы очень нуждаются в преподавателях татарского языка. И у нас в части возрождения своего родного языка в Афганистане большая надежда на Татарстан», – рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Сейчас в России учатся более 1500 студентов из Афганистана. В основном на специальности политолога, социолога, пиарщика, журналиста.

«Распределение выделенных на обучение квот должно быть целевым. Для этого нужно организовать совместную работу Министерства высшего образования Афганистана с Россотрудничеством, как государственным оператором по набору иностранцев в российские вузы. В России есть ряд предприятий, готовых инвестировать в Афганистан. Это добыча полезных ископаемых, энергетика, медицина, фармацевтика. Но таких специалистов, закончивших российские вузы, в Афганистане очень и очень мало», – поделился мнением генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Он также считает, что необходимо организовать прием афганских студентов в российские религиозные исламские вузы. «Афганистан, прежде всего, исламская страна, и очень важно то, какое направление ислама будут изучать будущие афганские богословы», – подчеркнул Хабибуллин.

