Россия ввела санкции против министра иностранных дел и главы Генштаба Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и начальник Генерального штаба Соединенного Королевства Патрик Сандерс включены в новый российский санкционный список. Об этом заявила сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В связи с продолжением Правительством Великобритании антироссийского курса в январе 2023 года было принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов Кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства», — пояснила Захарова.

Всего в черном списке — 36 человек. Так, в него попали трое членов кабинета — министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден и министр без портфеля Надим Захави, а также «представители руководства Стратегического командования британских Вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности».

По словам Захаровой, российская сторона не считает целесообразной публикацию полного списка персон, попавших в стоп-лист. Но при наличии интереса со стороны Лондона власти РФ готовы рассказать о тех, кто, по их мнению, «потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений».