Россия ввела санкции против членов Конгресса США и двух актеров

Россия расширила санкционный список против США. В него вошли еще 25 человек — это члены Конгресса США, а также бизнесмены, члены экспертного сообщества. Всем им на постоянной основе запрещен въезд на территорию РФ, сообщается на сайте МИД.

Также под рестрикции попали актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. «Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, будут и далее получать решительный отпор», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.