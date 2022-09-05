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Ру Тат
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Политика
5 сентября 2022  15:14

Россия ввела санкции против членов Конгресса США и двух актеров

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Россия расширила санкционный список против США. В него вошли еще 25 человек — это члены Конгресса США, а также бизнесмены, члены экспертного сообщества. Всем им на постоянной основе запрещен въезд на территорию РФ, сообщается на сайте МИД.

Также под рестрикции попали актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. «Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, будут и далее получать решительный отпор», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

 

#санкции
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