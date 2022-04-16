Россия ввела санкции против Бориса Джонсона и членов Правительства Великобритании

Россия включила в стоп-лист ключевых членов Правительства Великобритании и ряд политиков. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Как объяснили в ведомстве, введенные ограничения стали ответом на «беспрецедентные враждебные действия Правительства Великобритании», в том числе санкции против руководства России.

Так, в российский стоп-лист включены Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Минобороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и другие, при чем планируется, что список будет расширяться.

«В ближайшее время последует расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают „коллективный Запад“ к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Ужесточение антироссийских санкций последовало после начала специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.