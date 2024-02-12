Россия ввела санкции против 18 «русофобски заряженных представителей» Великобритании

Россия ввела санкции против 18 деятелей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании в ответ на конфронтационный курс Лондона. Об этом заявили в МИД.

«<...> Предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве», — поясняется в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что русофобски заряженные представители Великобритании не гнушаются принимать участие в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов России.

На базе британских и западных вузов функционируют различные так называемые мозговые тресты, которые вносят большой вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении. Кроме того, стратегия Лондона, ведущая к дальнейшей эскалации и человеческим жертвам, на украинском направлении постоянно отражается «в нахрапистых и пронизанных чувством безнаказанности высказываниях британских политиков и военного истеблишмента», подчеркнули в российском МИД.

«Подталкивая режим Зеленского к продолжению кровопролития, англичане должны осознавать, что наравне с украинскими неонацистами несут ответственность за преступления против мирного населения», — сказано в заявлении.

В стоп-лист, помимо прочих, вошли замминистра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, руководитель национальных киберсил Тимоти Дэвид Нил-Хоупс, командующий подводными силами Саймон Асквит, преподаватели Оксфордского университета Айвор Норман Ричард Дейвис, Тимоти Джон Гартон Эш, Рой Эллисон и другие.