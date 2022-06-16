Россия ввела санкции против 121 австралийца — журналистов, военных и бизнесменов

Россия ввела санкции против 121 гражданина Австралии в качестве ответных мер на рестрикции в отношении Москвы. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В черном списке оказались журналисты, предприниматели, руководители силовых структур, в том числе заместители министра обороны, по утверждению МИДа, «формирующие русофобскую повестку дня». Им запрещен въезд в страну на бессрочной основе.

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена», — говорится в сообщении дипведомства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России. В частности, Австралия неоднократно расширяла списки ограничений, введенных в отношении российских граждан и компаний.